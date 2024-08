" Ca fait comme dans une file de gens, on est chargé par exemple d'un paquet et on le donne au suivant parce que c'est trop lourd. Ou au contraire c'est quelque chose de léger qu'on confie au creux de la main à celui qui suit, on referme les doigts sur la paume pour dire : prends-en soin. " ; Ce qu'il reste de tout ça met en lumière des gens apparemment sans histoire. Mais c'est justement cette banalité qui décuple la portée de leurs actes. Comme ces menues privations pour mettre à l'abri ceux qui leur succéderont. Un roman qui dit l'attention de toute une vie pour transmettre un bout de soi et léguer des possibles. De la même autrice : Chesa Seraina (2023), Prix Eve de l'Académie romande 2023. Galel (2022), Prix suisse de littérature 2023, Prix Terra Nova de la Fondation Schiller 2023, Mention spéciale du Salon du livre de montagne de Passy 2022.