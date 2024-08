Explorer les Sciences au CM. Volume 1

Les volumes 1 et 2 Explorer les Sciences au cycle 3 (édition 2024) sont conformes aux programmes des sciences de 2023. Complets et clés en main, ils combinent chacun papier et numérique pour un enseignement pratique et dynamique des sciences. Dans une démarche de progression spiralaire entre le CM1, le CM2 et la 6e, ces dossiers présentent tous les éléments nécessaires pour mener à bien chaque séance et proposer aux élèves une exploration des sciences d'une façon interactive, attractive et motivante. Le volume 1 s'organise en 17 chapitres : Thème 1 : La matière dans tous ses états ; Masse et volume ; Les mélanges. Thème 2 : Les besoins en aliments de notre organisme ; L'origine des aliments que nous consommons ; Production et conservation des aliments ; L'équilibre alimentaire ; La digestion des aliments dans notre organisme ; La respiration et la circulation sanguine dans notre organisme. Thème 3 : Des besoins, des objets ; Fonctionnement d'un objet technique : le vélo ; Fonctionnement d'un objet technique : la lampe ; Programmation d'objets techniques. Thème 4 : Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil (bonus) ; La Terre dans le système solaire ; La météorologie et la climatologie ; Relations entre phénomènes géologiques et risques pour les populations. Le volume 2 couvre le reste du programme.