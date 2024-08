La conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial (U5). BTS collaborateur juriste notarial

Cet ouvrage a essentiellement pour objectif d'accompagner les étudiants de BTS CJN à la préparation de l'épreuve U5 portant sur la " Conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial ". Il comprend 47 fiches de révisions réparties en sept thèmes correspondant au référentiel et couvrant le programme des 1re et 2e années de BTS CJN. Ces fiches contiennent les savoirs fondamentaux, des conseils pratiques ainsi que les formalités et l'essentiel des actes reçus par le notaire en la matière. Afin de vérifier ses connaissances et s'entrainer, chaque thème comprend des QCM et exercicesde révisions. Des extraits de sujets d'examens, le sujet d'examen 2024 complet ainsi que des propositions de corrections sont également intégrés. Cet ouvrage pourra également répondre aux attentes de tout collaborateur débutant au sein d'un Office notarial. Mathilde Moreno est diplômée notaire et chargée d'enseignement auprès d'étudiants en BTS CJN.