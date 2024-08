Inventer sa vie

Dans ses grandes expéditions comme au quotidien, Jean-Louis Etienne avance en dehors des routes tracées, il " invente sa vie ", jour après jour. Avec pudeur et franchise, réalisme, humour et poésie, il nous raconte les mots de son existence. Ceux de l'intime, la timidité, la jeunesse, l'amour, et aussi ceux du monde, du climat, de la nature, de l'avenir. Au-delà des souvenirs, l'explorateur invite instamment le lecteur à oser, à tenter ce qu'il croit impossible, à inventer lui aussi sa vie. Après une formation de tourneur-fraiseur et un internat en chirurgie, Jean-Louis Etienne met ses compétences de médecin au service d'un rêve : explorer le monde. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Infatigable défenseur de la planète, il poursuit ses expéditions à vocation scientifique et pédagogique. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres. " Etienne incite le lecteur à oser au-delà de ce qu'il pense être ses propres limites, à toujours plus user de sa liberté. " Les Echos