Maître de tes émotions. Attitude : la 5e compétence

Cet ouvrage a été créé pour stimuler l'intérêt à la connaissance de soi et favoriser le bien-être en lien avec la performance. Il s'adresse aux jeunes sportifs, aux parents et aux éducateurs. Avec des approches multiples, il donne des informations pratiques sur notre relation avec nos émotions et nos pensées, ainsi que des clefs pour savoir comment rester maître de soi dans les situations difficiles. Le fil rouge de cet ouvrage est l'écoute : porte d'entrée vers la connaissance de soi et nos relations avec les autres.