Black Swan. La légende du voilier noir

Black Swan... Un somptueux voilier de course, construit en Angleterre en 1899 et ayant notamment participé aux Jeux olympiques de Paris en 1900. Oublié au fond d'un chantier naval italien, son destin ne tient désormais qu'à un fil. Jusqu'à ce que deux jeunes Noirmoutrins, passionnés de voile, parviennent par le plus grand des hasards à mettre la main dessus. Au-delà de cette découverte incroyable, quels mystères vont ressurgir de l'histoire mouvementée qu'a connue le grand ketch mythique depuis sa naissance ? Et Suzanne et Bertrand parviendront-ils, de Londres à Noirmoutier, de Saint-Tropez à La Spezia, à mener à bien le projet fou de cette restauration exceptionnelle ?