La chasse d'autrefois dans le Sud-Ouest reprend des couleurs

Dans cette période qu'on a appelé la Belle Epoque, le gibier était abondant et l'économie domestique s'agrémentait des produits de la chasse. C'est tout un pan de culture que ce livre fait revivre. Si certaines chasses étaient réservées à l'aristocratie ou aux touristes en villégiature, la plupart étaient pratiquées par les gens de la campagne, qui déployaient des trésors d'ingéniosité et faisaient preuve d'une connaissance intime de la nature. De la quête de l'ours dans les Pyrénées à la fabrication des matoles pour attrapper alouettes et ortolans, les techniques ne manquaient pas. Ce livre intéressera les amateurs de documents anciens et des modes de vie de nos anciens.