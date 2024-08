Animal Jack Tome 9 : Terre des dragons

Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal ! Et c'est bien pratique pour venir en aide à ses frères animaux. Or ceux-ci en ont bien besoin quand on voit les dangers environnementaux qui les guettent : que ce soit pour trouver un nouvel habitat pour le Mokélé Mbembe, un sauropode congolais digne de figurer dans Jurassic Park, pour décoincer la patte de Nessy, le monstre du Loch Ness, ou encore pour nous faire découvrir la fabuleuse légende du terrible dragon qui ravageait les bords de la Vistule dans une Pologne moyenâgeuse. Dans ce tome 9, Jack nous convie à un véritable tour du monde des dragons, créatures mythiques ou bien réelles, dans un album passionnant, inquiétant, drôle et toujours instructif ! La BD ludique et pédagogique pour découvrir le monde des animaux !