I Cannot Reach You Tome 3

" Si je continue à me sentir cafardeux, comme ça, est-ce que j'arriverai à rester ton ami, comme avant ? ". Quand Yamato le prend dans ses bras, Kakeru se sent complètement perdu. Son ami d'enfance serait-il amoureux de lui ? Alors que Kakeru, conscient de cette possibilité, surréagit à tout, Yamato, lui, se comporte exactement comme d'habitude. Mais le voyage scolaire est sur le point de commencer et un événement majeur risque de venir perturber leur relation !