Quand l'ambition et la tradition tuent l'amour... Boussoura et Seini forment un couple moderne qui vit à Yaoundé. Il est médecin, elle est professeure de littérature. Une famille épanouie jusqu'au jour où tout bascule quand Seini est rattrapé par son passé. Fils de roi, il est appelé à prendre la succession. Malgré les réserves de son épouse, l'attrait du pouvoir est le plus fort. Devenu lamido, commandeur des croyants et garant des traditions et de la religion, il se transforme en roi tout-puissant. Après Les Impatientes et Coeur du Sahel, Djaïli Amadou Amal nous livre une histoire d'amour bouleversante et romanesque d'une cruelle actualité. Dans Le Harem du roi, elle brise à nouveau les tabous sur le mariage forcé et la polygamie, en dénonçant la servitude en Afrique et en donnant une voix à celles et ceux dont on ne connaît pas l'existence. Djaïli Amadou Amal est une écrivaine et militante camerounaise. Lauréate du prix Goncourt des lycéens et de nombreux Choix Goncourt à l'international, traduite en plus d'une vingtaine de langues, ambassadrice de l'Unicef au Cameroun, elle a reçu le titre de docteur honoris causa de la Sorbonne Nouvelle. Le Harem du roi est son troisième roman publié en France.