Architectures réseau d'entreprise. Concevoir des infrastructures réseau évolutives

Ce livre sur les architectures réseau s'adresse au lecteur désireux de concevoir des infrastructures réseau fiables et évolutives pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises. Sans prétendre être exhaustif, ce livre aborde ainsi différents sujets liés aux architectures réseau (enjeux business, principes généraux, réseaux Fabric, interconnexions, accès à Internet, sécurité, réseaux locaux), étudiés séparément selon une approche résolument tournée vers la pratique et considérant les enjeux budgétaires et stratégiques. Le lecteur découvre ainsi les principaux protocoles qui gouvernent les échanges de données, de la couche physique à la couche applicative. Ces connaissances sont essentielles pour comprendre les mécanismes sous-jacents qui permettent aux réseaux de fonctionner de manière fluide et sécurisée. Une attention particulière est portée aux réseaux de centres de données, où la haute disponibilité et la performance sont cruciales. Les lecteurs sont guidés à travers l'évolution des architectures, de la plus traditionnelle (3-tiers) aux plus innovantes basées sur le RFC 7938. La connexion entre les centres de données est explorée, de celle gérée par les opérateurs télécoms jusqu'à l'ingénierie du trafic avec le SR-MPLS. La connexion à Internet est présentée au travers des composants traditionnels d'une DMZ et de l'étude d'une possible évolution vers un CDN moderne. L'auteur aborde également de possibles approches concernant la sécurité, la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et la multi-tenance. Le livre se penche ensuite sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les réseaux de bureau, notamment en matière d'évolutivité, de sécurité et de gestion des appareils personnels. Différentes topologies physiques et logiques sont explorées, offrant un aperçu complet des architectures possibles pour répondre aux besoins variés des entreprises modernes. Cet ouvrage termine sur des considérations plus opérationnelles allant du monitoring au DRP (Disaster Recovery Plan), en passant par l'automatisation, le Zero Touch Provisioning (ZTP) ou les fonctionnalités des contrôleurs SD-WAN.