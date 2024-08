Le Roi Dagobert. Avec 1 QR code

Attaque de dragon, sortilège raté et concert endiablé, la vie au royaume du roi Dagobert n'est pas de tout repos ! Heureusement, celui-ci peut compter sur l'aide précieuse de quelques célébrités locales : Juliette et son Roméo, Merlin l'enchanteur, le jeune et rusé Sébastien d'Artagnan...