Aurore Callahan Tome 4 : La mort dans l'âme

Le mal, le bien, la vengeance, l'absolution, tout n'est qu'une question de point de vue... Alors que la nuit de Samhain s'éternise, la Chasse Sauvage fait irruption dans notre monde, tuant tous les asarlaí qu'elle croise sans distinction. Dans le même temps, Morrigan, la déesse millénaire revenue d'entre les morts, déclare une guerre sans merci à tous ses opposants, drapant notre communauté dans un voile funeste de batailles sans fin. Bientôt, les Dia quittent le Sidhe pour prendre part, une par une, à cette guerre de Fír flathemon. Les alliés d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui, et les alliances entre les covens redéfinissent la place de chacun, non sans quelques trahisons au passage. Dans cette tempête de sang et de promesses de mort, arriverai-je à achever mon Elévation pour enfin me libérer de ces chaînes qui m'entravent et me mêler à cette guerre sanglante ? Parviendrai-je à redessiner ma destinée avant que celle-ci ne m'efface définitivement de notre Histoire ? Ce qui est certain, par la Déesse, c'est que je n'ai pas encore dit mon dernier mot ! #UrbanFantasy #Sorciers #Clans #MagieElémentaire #Esprits