La bête de l'ombre Tome 5 : Contrainte

Simone pensait avoir laissé cette vie derrière elle. Simone, des métamorphes de Torma, pensait en avoir terminé avec le monde des surnaturels qui existe au-delà de la Terre. Elle a déjà donné et a failli y passer, merci bien. Puis une convocation lui tombe dessus : elle doit revenir à Valdor, le monde des vampires. Il se trouve que lors de son dernier séjour, sa toute petite erreur a déclenché un souffle d'énergie qui a attiré un ancien maître puissant. Un maître en quête d'une compagne qui veut maintenant que Simone participe à la sélection pour prouver sa valeur. Présence qui est non négociable. Génial. Heureusement pour elle, Simone a encore un allié dans sa manche : Lucien. Bon, d'accord, il est lui-même un maître grognon, puissant et et désespérément parfait, mais au moins, elle sait à quoi s'en tenir. Lucien accepte de participer à la sélection en tant que maître recherchant une compagne, afin qu'ils puissent prétendre tomber amoureux l'un de l'autre. Mais les choses n'ont jamais été simples entre Simone et Lucien, et les frontières entre la fiction et le réel commencent rapidement à s'estomper, en particulier quand ça implique de se nourrir. Simone risque maintenant bien plus sa vie... son coeur est aussi en danger. #UrbanFantasy #Vampires #Sexy #Sélection