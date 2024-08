La brigade des souvenirs Tome 5 : Le tableau de Rachel

Alors qu'ils emménagent dans la nouvelle maison de leur papa, Tania et Alban, aidés par Théo, y trouvent une pièce secrète. A l'intérieur : un vieux tableau du XVIIème siècle, Enfant et triton ! Découvrant une croix gammée au dos de la toile, les enfants comprennent que la mystérieuse oeuvre d'art a probablement été volée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale... C'est décidé, la Brigade des souvenirs prendra le temps nécessaire pour retrouver son propriétaire ! Surtout que Tania et Théo aiment de plus en plus passer du temps ensemble...