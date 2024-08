Chimie générale. Une approche moléculaire, 3e édition

Une approche appliquée. Afin de capter et de retenir l'attention des étudiants et étudiantes, la chimie est présentée de manière à faire ressortir sa pertinence dans la vie courante, en particulier en tant que discipline vivante et attrayante offrant des carrières variées. Une approche pédagogique cohérente. La présentation systématique des exemples permet de bien comprendre le concept d'un problème et d'appliquer les étapes de résolution de problèmes de manière structurée : trier, établir une stratégie, résoudre, vérifier. Une approche visuelle et concrète. Des images en plusieurs segments accompagnent la présentation des principes de chimie. Elles facilitent l'établissement de liens entre des phénomènes de tous les jours visibles à l'oeil nu et ce qui se produit à l'échelle atomique et moléculaire. Ce manuel a tout pour assurer l'apprentissage raisonné de la chimie et sa maîtrise.