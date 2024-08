Héritage et donation. Mon guide pratique Pleine Vie

Anticiper sa succession peut éviter des litiges entre ses héritiers et permet de s'assurer que ses souhaits seront bien respectés. Cependant, de nombreuses lois encadrent la transmission en France. Il est important, tant pour les donateurs que les héritiers, de les connaître, pour savoir ce qu'il est possible de faire et comment procéder. Quels sont les différents types de testaments ? Quels sont les montants des frais de succession ? Peut-on donner de son vivant ? Quelles sont les formalités à réaliser par la famille lors du décès ?