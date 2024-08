La mer à rire. 300 mots et expressions iodées

Du fier "Albatros" (un capitaine au long-cours ayant doublé le cap Horn au moins une fois) aux laborieux "Zèbres" (surnom des gradés "sortis du rang", n'ayant pas fait l'Ecole navale), voici en 300 entrées de quoi affiner votre vocabulaire maritime. Saviez-vous par exemple que le "branle-bas" vient de l'ancien nom du hamac des marins, le "branle" ? Que "faire un tour mort sur sa langue", c'est tout simplement se taire ? Issus des traditions les plus sérieuses ou carrément loufoques, en vigueur à bord des navires de la pêche, de la marchande ou de la Royale (la marine militaire), ces termes ont de quoi aujourd'hui nous instruire tout en nous amusant. Jeff Falmor recense un imaginaire pittoresque qui nous embarque au plus près des marins et de leur verve légendaire. Ces mots teintés de savoir-faire techniques, d'usages codifiés et d'argot très haut en couleur raviront les amoureux de la langue, de l'Histoire et de la mer. Un savoureux florilège de citations tirées des plus grands textes de la littérature maritime (Corbière, Randier, Queffélec, Vercel...) les met ici en situation. Et une cinquantaine de gravures d"humour les illustrent, jamais rééditées depuis un siècle et redécouvertes par l'auteur : celles de L. Gino. Enfin, ces mots et expressions iodées sont parfois dignes de figurer au bréviaire du Capitaine Haddock : "Moteur à bifteck" (cabestan de long-courrier), "Perroquets de falaise" (les douaniers), "Peau de bouc" (le cahier de punitions du bord), "Hermaphrodite" (bateau brick-goëlette) !!!