Comment partir en exploration. Et autres articles (1949-1950)

En 1949, Raymond Maufrais se rend en Guyane et écrit plusieurs articles pour la revue Sciences & Voyages, tout en prenant des notes pour son deuxième livre, Aventures en Guyane. Le jeune explorateur y étudie le mode de vie des habitants, leur histoire, leurs coutumes mais aussi la misère dans laquelle est plongé le pays, la lèpre et les rêves nourris par la quête de l'or. Il mêle à ces reportages le récit de ses propres aventures dans les rapides du fleuve Mana et face aux caïmans, les dernières qu'il vivra avant de s'évanouir mystérieusement dans la jungle.