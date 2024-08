Goldman. Edition revue et augmentée

Le parcours d'un artiste exceptionnel et le récit de nos années Goldman. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un grand nom de la chanson. Il est aussi un enfant d'immigrés juifs devenu la personnalité préférée des Français, un artiste engagé, un homme en rupture avec les codes virils. Le succès n'a affecté ni sa droiture ni son humilité. Pour exister, Goldman a dû composer avec les règles de son temps, mais il a fini par composer lui-même l'air du temps. Et puis, au sommet de la gloire, l'hyperstar a choisi de se retirer. Dans la folie des réseaux sociaux, son invisibilité le rend étrangement visible. A force d'absence, et parce qu'il n'a jamais été aussi présent, Goldman est devenu un mythe.