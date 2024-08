Les Dahlias bleus Tome 2 : Devoirs et périls

Un duc lion métamorphe grognon et ses secrets, un humain effronté qui ne sait rien du monde des métamorphes, et un arrangement enflammé auquel aucun d'eux ne s'attendait. Cormac Donegan, Duc d'Everard, est bien trop familier avec les périls de son monde de métamorphes, en particulier en tant que Dahlia, l'un des espions d'élite du Roi Dragon. Après une mission qui lui a presque coûté la vie, Cormac est mis de côté, guérissant et pleurant ses lourdes pertes. Puis un problème d'un autre genre frappe à sa porte, un humain prétendant être son fiancé. Lorsque Jason Reaves est presque tué dans un incendie, il devient évident que quelqu'un essaie de l'assassiner. Avec sa santé déjà fragile qui se détériore, le seul espoir de Jason est de faire appel à la dette qu'un inconnu doit à son père : une faveur qui promet sécurité, protection... et mariage. La fuite de Jason le conduit, lui et Mouse, son chien d'assistance, dans une impressionnante propriété à la campagne. Il s'attend à rencontrer le vieil homme qui avait fait la promesse, et non pas son fils au charme rustique... qui s'avère être un duc, riche et noble. Ce Cendrillon trouvera-t-il son conte de fées dans les bras d'un duc séduisant, bien que quelque peu irritable ? Ou les secrets de Cormac se révéleront-ils plus dangereux que les métamorphes qui le traquent ? #MM #Métamorphes #Espion #Mariage #Duc