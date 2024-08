Jacky Leon Tome 2 : Famille et honneur

Jacky Leon a survécu. Et aujourd'hui, elle est le seul chat-garou de la communauté surnaturelle à pouvoir dire qu'une famille de loups-garous vit sur son territoire. Mais c'est loin d'être une bonne chose. Alors que la nouvelle de sa filiation avec Hasan se répand, Jacky se retrouve sous les feux des projecteurs. Ayant ignoré le monde surnaturel et ses moeurs pendant si longtemps, elle n'avait aucune idée des répercussions qu'allait entraîner son soutien envers Carey Everson. Désormais, l'ignorance ne peut plus être son bouclier. Jacky veut faire mieux. Elle assumera ses responsabilités et arrêtera de fuir. Elle apprendra à se montrer à la hauteur des obligations et des attentes de sa famille. Son honneur l'exige. #UrbanFantasy #Métamorphes #SlowBurn