Harley Quinn : Intégrale Tome 3

Pour Harley, Mason Macabre est bien plus que son voisin, il pourrait bien être l'homme dont elle a toujours rêvé ! Mais quel espoir donner à leur histoire quand l'homme est arrêté et envoyé dons le dernier endroit où Harles souhaitait remettre les pieds l'asile d'Arkham ! Pour lui venir en aide, sera-t-elle prête tout ? Y compris à affronter le clown de ses pires cauchemars ? HARLEY QUINN ou comment l'ancienne complice du Joker s'improvise justicière. Amanda CONNER (POWER GIRL) et Jimmy PALMIOTTI (JONAH HEX) développent un scénario insolite, nerveux et dalle, ä l'image des personnages excentriques qui s'y épanouissent sans retenue. L'univers graphique acidulé de Chad HARDIN (SUPERGIRL) et de John TIMMS renforce la dynamique de ce titre profondément moderne.