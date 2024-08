Savoir communiquer pour mieux aider. La communication aidante et pédagogique en soins infermiers et dans le domaine de la santé, 3e édition

La communication aidante et pédagogique en soins infirmiers et dans le domaine de la santé est une compétence essentielle dans le parcours de soin. Cet ouvrage de référence explique les différents types de communication aidante, les principes de base de la relation et des entretiens ainsi que les techniques de communication verbale et non verbale. A découvrir dans cette nouvelle édition : - Un ouvrage rigoureux, pratique et bien illustré, notamment par les capsules de démonstration vidéo et les nombreux exemples - Un nouveau chapitre portant sur la communication avec les clientèles particulières - Une bonification du chapitre sur le deuil - Un contenu accessible et bien vulgarisé.