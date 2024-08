Cahier de terminologie médicale. Une approche par systèmes + MonLab, 2e édition

Ce cahier propose une approche structurée, simple et efficace qui facilite l'apprentissage et la compréhension de la terminologie médicale à l'aide, entre autres, d'une technique d'analyse stimulante et de nombreux exercices. L'ouvrage est accompagné d'un riche matériel pédagogique complémentaire novateur combinant l'apprentissage visuel et auditif. Dès sa publication, le cahier s'est taillé une place de choix dans plusieurs programmes de formation du domaine de la santé car il permet aux étudiant.e.s de maîtriser un vocabulaire technique plus complexe. A découvrir dans la 3e édition - Contenu mis à jour et accessible - Format pratique et peu volumineux - Cahier tout en un, combinant la théorie et la pratique - Corrigés des activités accessibles pour permettre une utilisation et un apprentissage autonomes - Ajout de deux mises en situation intégratrices dans le dernier chapitre afin de mieux refléter la pratique auprès des différentes clientèles en soins infirmiers Sur le Web - Les cartes éclair complètent l'offre numérique variée pour faciliter la compréhension de nouveaux termes.