Agenda. Edition 2025

Pour bien commencer l'année, munis-toi de cet agenda merveilleusement illustré par Piment Martin pour t'accompagner au quotidien ! Rendez-vous, sorties, choses à faire : tu n'oublieras plus jamais rien. En plus de ces jolies double-pages pour t'organiser, tu découvriras tous les mois un focus sur un signe astrologique, des pages en début et fin d'année pour faire le point sur tes objectifs et de beaux stickers pour personnaliser ton agenda !