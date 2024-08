Ours contre dragon

Lorsque Ours rencontre Dragon sur un vieux pont délabré, c'est le conflit. L'ours pense que le dragon devrait s'écarter et le laisser passer... ... et le dragon pense que c'est à l'ours de lui céder le passage. Les poils se hérissent et les étincelles jaillissent au cours de cette discussion animée, mais qui va capituler ? Pendant ce temps, le pont grince de plus en plus...