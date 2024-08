Ethique & RSE. Pour une transformation soutenable des organisations

Depuis 2023, la réglementation dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), étend l'obligation de reporting RSE extra financier aux grandes entreprises côtés en bourse, et aux PME de 250 employés. L'apport d'une approche éthique par l'entreprise permet de franchir une étape additionnelle plus orientée vers l'action. L'éthique permet d'aller au-delà des réglementations, ne pas se contenter de respecter les lois. Dans cet ouvrage ; : - une nouvelle approche managériale, par la cause, en sus de l'approche financière pure, touchant différents secteurs et taille d'entreprise ; - l'importance de la dimension des enjeux climatiques et plus globalement des ODD ; - des cas concrets où la frontière des entreprises s'estompe dans ces réflexions avec notamment les politiques sur l'insertion et le coaching, la prise en compte du handicap ou bien encore le cas des entités publiques dans le cadre du New Public Management ; - un moyen d'attirer de jeunes talents, plus sensibles que leurs ainés à ces questions ; - aller au-delà des effets d'annonces ; : le renforcement des ouvertures professionnelles au handicap, le coaching de jeune y compris en dehors des formations les plus élitistes s'inscrivent dans ces logiques.