Là où s'arrête la terre

Le soir de sa rupture, Marion rencontre un homme aussi perdu qu'elle et choisit de tout quitter en partant avec lui. Marion, parisienne de 40 ans, prise à son propre jeu entre son mari et son amant cherche à fuir la réalité. Un soir d'automne, elle croise Roger, un homme abîmé par la vie, comme elle. Par défi, il lui propose de l'emmener loin de Paris. Sur un coup de tête, elle le suit. Dans une Bretagne à leur image, à la fois dramatique et mystérieuse, s'ensuit un terrible huis-clos fait d'attirance mêlée de répulsion et de révélations violentes. Quel est le terrible secret que cache Roger, si lourd qu'il le ronge ?