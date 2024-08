A-Lan Tome 3 : Zero Day Exploit

Grosse surprise pour Nao, Emoji et le robot A-Lan : ils pensaient avoir détruit le Virtual Dark Net (VDN) mais celui-ci s'est complètement reconstruit à partir du vieil ordinateur qui traîne dans la famille de Nao depuis le XXe siècle ! En interrogeant Huguette, l'Intelligence Artificielle qui a élevé Nao, nos deux amis comprennent que derrière cette reconstruction se cache un fantôme numérique qui n'est autre que Tabata, l'aïeule de Nao, persuadée que, sans le VDN, les algorithmes prendraient le pouvoir et les humains deviendraient leurs esclaves... Avec A-Lan, les Beka et Thomas Labourot nous proposent une série jeunesse très riche : une aventure de SF humoristique alliée à des personnages sensibles et à une vraie réflexion sur la puissance et les dangers du numérique.