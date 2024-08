Qui est Clio Campbell ? Chanteuse pop et folk célèbre depuis son premier et unique tube au début des années 1990 ? Militante féministe farouche et engagée ? Victime ou profiteuse d'un système qui la dépasse ? Femme passionnée refusant tout compromis ou séductrice égocentrique ? A la veille de ses 51 ans, Clio Campbell vient de se suicider et les témoins de sa vie mouvementée nous donnent leurs versions, souvent contra- dictoires, de cette femme attachante, chaotique, incendiaire. Des pubs de l'île de Skye aux squats de Brixton, des émeutes du G8 à Gênes jusqu'au Brexit, un demi-siècle de politique, de chansons, de luttes, de trahisons, de vie. Kirstin Innes est une des meilleures romancières écossaises de sa génération. Avec Reined'unjour, elle écrit un livre acéré sur la façon dont la société et les médias traitent les femmes qui ont une vie publique, aussi engagé et charismatique que son héroïne. Une épopée politique et musicale d'une terrible humanité, avec un coeur féministe. "Reine d'un jour estunromanpuissant, unelutteentrelavieet la mort : blessé, beau, enragé, juste, fragile et exultant". A. L. Kennedy "Un portrait féroce, implacable et divertissant". The Guardian Kirstin INNES, écrivain et journaliste, est née en 1980 à Edimbourg. Reined'unjour, son premier roman publié en France, a été cité parmi les meilleurs livres de l'année par de nombreux médias britanniques et est actuellement en cours d'adaptation en série télé et en comédie musicale.