Histoire d'une domestication

"Une comédienne, on ne cherche pas à savoir qui elle est. Une comédienne, on l'invente. Une comédienne est un rêve". La comédienne de ce roman, l'actrice trans la plus connue du monde, peut vivre toutes les vies sur scène mais se sent acculée par un nouvel événement dans son quotidien : elle a décidé, contre tout bon sens, de fonder une famille. Contre l'avis de tout le monde aussi, elle décide de monter une pièce de Jean Cocteau, "pourquoi pas quelque chose de moins français, de moins tordu ? ", et de tenter, en plus, un retour périlleux au village natal pourvoir ses parents... Toutes les conditions sont réunies pour raconter une histoire d'amours, des amours violentes, déchirantes, mais aussi mémorables et tendres. Ce roman élégant, érotique et profondément universel est un coup de pioche dans les fondations de la famille et des traditions, une exploration brutale d'un couple atypique (mais quel couple ne l'est pas ? ), un livre sur les mille et une manières de désirer, de provoquer, de ressentir.