Les secrets d'une bonne relation. Rester constructif et efficace avec des partenaires hostiles

Une méthode efficace et opérante pour construire une relation satisfaisant les intérêts de chacun. Atteindre des objectifs dépend certes de notre capacité à négocier, mais aussi, et surtout, de la qualité de la relation entre les parties en présence (couples, amis, gouvernements...). Or nous sommes tous différents. Il faut pouvoir gérer ces différences et pour cela avant tout établir une bonne relation. Alors, ensemble, en partenaires et non en adversaires, nous pourrons parvenir à un accord satisfaisant les intérêts des uns et des autres. Tout comme on apprend à négocier, on peut apprendre à construire ce type de relation. Ce livre propose une méthode pour mettre en place une relation efficace et opérante, quel que soit le domaine, à court comme à moyen terme. Roger Fisher (1922-2012) est professeur et consultant. Il enseigne le droit et la négociation à la Harvard Law School. Scott Brown est consultant et directeur associé au Harvard Law School. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mariette Gimo