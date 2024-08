Rachel Morgan Tome 4 : Pour une poignée de charmes

Les créatures nocturnes et démoniaques qui rôdent à Cincinnati détestent la sorcière et chasseuse de primes Rachel Morgan. Sa nouvelle renommée en matière de magie noire fait tourner les têtes des humains comme des vampires, et ils ont bien l'intention de la posséder, de coucher avec elle, ou de la tuer... Et pas forcément dans cet ordre. En plus, Nick, un mortel qui a aimé et abandonné Rachel, est de retour, rattrapé par les secrets de son passé. Des bêtes sauvages sont prêtes à tout, même détruire les Hollows et tous ceux qui s'y trouvent, pour obtenir ce qu'il cache. Forcée de faire profil bas au risque de subir la colère d'un démon vengeur, Rachel doit quand même agir... et vite. La meute se rassemble pour la première fois depuis un millénaire afin de semer le chaos et régner sur le monde. Et soudain, c'est bien plus que l'âme de Rachel qui est en jeu. #Sorcière #Vampire #ChasseuseDePrimes #Magie