Newburn Tome 2 : Quelqu'un dont on a peur

TOME 2- QUELQU'UN DONT ON A PEUR. Bien que Newburn ait tout fait pour taire son ancienne vie, ses erreurs du passé finissent par le rattraper. Peu peu isolé de ses alliés, il doit prendre des mesures de plus en plus désespérées pour se protéger des différentes familles du crime de New York. Alors que le piège se referme sur lui, combien de temps sa partenaire Emily lui restera-t-elle fidèle ? NEWBURN est la nouvelle série indépendante de Chip ZDARSKY (BATMAN DARK CITY, BATMAN THE KNIGHT), et Jacob PHILLIPS (That Texas Blood), deux des auteurs les plus prometteurs de la scelle comics moderne. Dans la plus pure tradition du néo-noir, ils y développent un personnage aussi charismatique qu'inquiétant, faisant de ce récit un polar incontournable, ou quand la littérature hard-boiled rencontre Les Sopranos et Smoking Bad.