Olive L'intégrale : De la lune à la Terre

Olive, c'est l'histoire d'une fille de 17 ans, très timide et renfermée mais à l'imagination débordante. Un jour, dans le monde onirique qu'elle s'est créée au fil des années débarque Lenny, un spationaute blessé et malade. Que fait donc cet homme dans son espace réservé où personne n'est jamais invité ? Olive est encore plus perturbée quand elle se rend compte que Lenny existe vraiment dans la vie réelle et que la capsule qui le ramenait d'une mission spatiale s'est écrasée quelque part sur Terre. Mais personne ne sait où précisément. Avec l'aide de Charlie, sa nouvelle compagne d'internat très extravertie, Olive va devoir se faire violence pour sortir de sa zone de confort et partir à l'aventure pour tenter de sauver la vie de Lenny. Mais, avant ça, elle devra affronter les secrets et le drame qui entourent sa naissance. Véro Cazot et Lucy Mazel nous livrent avec Olive le récit palpitant et initiatique d'une héroïne qui va devoir sortir de ses zones de confort pour affronter le monde réel, découvrir les secrets de sa naissance et partir à l'aventure pour sauver la vie d'un inconnu.