Le guide parfait du mentor. 7 étapes pour devenir un super mentor

Tous mentors ! Nous avons toutes et tous (ou presque) un mentor. Cette personne-ressource est là pour apprendre et grandir avec nous, nous faire rayonner dans ce que nous entreprenons ou nous pousser à prendre du recul dans les bons (et les moins bons) moments. Mais c'est un rôle complexe et une responsabilité qu'il faut embrasser avec sérieux et dévouement. Inédit sur le marché, ce guide complet décrypte toutes les clés d'un mentorat réussi, grâce à des exercices, des mises en situation et des challenges progressifs. Trouvez à votre rythme la voie d'une relation saine et constructive qui vous apportera autant qu'elle apporte à l'autre. Ajustez le curseur, apprenez de vos erreurs et recommencez ! Et si la vie n'était qu'un perpétuel mentorat ?