Afrique et numérique. 2e édition

Le XXIe siècle est définitivement l'ère des télécoms en Afrique, et la tendance se poursuit Lire la suite Le secteur des télécommunications connaît une ascension fulgurante depuis les années 2000. Malgré les difficultés économiques du continent, la croissance de la consommation numérique est l'une des plus élevées au monde. Parmi les opportunités de développement : le recours à des technologies dont l'impact est moindre pour l'environnement, la mutualisation des équipements et l'encouragement du recours au reconditionné, l'adaptation des infrastructures au changement climatique, ou encore l'accompagnement des acteurs à l'éco-conception des équipements et services du territoire.