The Steidz Hors-série : Perrotin

Publié à l'occasion d'une triple exposition présentée chez Perrotin, à Paris, ce numéro spécial de The Steidz traverse les oeuvres de Nick Goss, Koak et Katherina Olschbaur. Chaque talent présenté ici signe ses images d'une substance spécifique, inspirée par des marqueurs anciens ou prélevés dans l'époque actuelle. L'oeil navigue entre traits lisses, échos collagistes, scènes fragmentées. A eux trois, ces artistes rendent définitivement compte d'une certaine résistance de la peinture qui, engagée dans la figuration, promet de poursuivre les croisements entre hier et aujourd'hui. Published on the occasion of a three-part exhibition at Perrotin in Paris, this special issue of The Steidz looks at the work of Nick Goss, Koak and Katherina Olschbaur. These talents have all signed their images with a specific substance, whether inspired by past markers or drawn from the present day. The eye wanders between smooth strokes, collage-like echoes, and fragmented scenes. Taken altogether, these international artists thus demonstrate a certain resistance in painting, resolutely committed to figuration, which keeps bridging yesterday and today in a promising way.