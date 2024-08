Un jour d'avril

5 avril 2019. Dans une maison de Brooklyn, le vernis du bonheur familial se fissure. Dan et Isabel s'éloignent peu à peu mais trouvent refuge auprès de Robbie, le jeune frère d'Isabel. Robbie qui habite toujours dans le grenier et vit par procuration à travers un avatar glamour en ligne. Il y a aussi Nathan, dix ans, et sa soeur Violet, cinq ans, qui tentent de ne pas remarquer le fossé qui se creuse entre leurs parents. 5 avril 2020. Alors que le monde est confiné, la maison se transforme en prison. Violet est terrifiée à l'idée de laisser les fenêtres ouvertes. Isabel et Dan communiquent par des soupirs de frustration. Et Robbie est bloqué en Islande... 5 avril 2021. La famille doit faire face à une nouvelle réalité, très différente. Car tout a changé. Trois journées d'avril comme la chronique ininter­rompue d'un couple qui s'essouffle, d'une famille qui vacille. Michael Cunningham réussit à merveille à nous plonger dans la vie de personnages célestes, tout en nuances et en émotion. Un grand roman pour son retour à la littérature.