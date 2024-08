Espion et agent secret Tome 3 : Un jugement hâtif

Quinton Mann et Mark Vincent sont aussi dangereux, intelligents et perspicaces qu'ils l'étaient lorsqu'ils ont commencé à se taquiner l'un et l'autre, et toujours aussi amoureux. Quinn ayant hérité de la propriété de la famille Mann dans un état de délabrement avancé, lui et Mark ont décidé, avec l'aide de leur famille et de leurs amis, de la remettre en état et d'y vivre ensemble. Mais lorsqu'un mystère du passé de la famille Mann se retrouve mêlé à la mort qui a conduit Quinn à hériter du domaine, Mark et Quinn sont déterminés à le résoudre et à voir DB, le cousin de Quinn, se marier en toute sécurité. Mais ces deux hommes, aussi dangereux l'un que l'autre, sont épiés. Seront-ils capables de poursuivre leur relation sans que des personnes curieuses et pleines de jugements essaient d'y mettre un terme ?