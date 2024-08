Cahiers Albert Cohen N° 29 : Le corps dans l'oeuvre d'Albert Cohen

Sensuel ou organique, sublime ou grotesque, masculin ou féminin, chrétien ou juif, monstrueux ou fascinant, le corps est de toutes les tensions nourricières de l'écriture d'Albert Cohen et de sa vision du monde, de ce qu'on pourrait appeler un complexe érotico-théologique, où se mêlent jusqu'à la confusion érotisme et puritanisme, mépris des idéalités factices et déni de la chair, poésie du désir et scatologie, le tout dans un rapport constant, et toujours complexe, avec l'héritage littéraire, les représentations religieuses et une panoplie de stéréotypes détournés ou recyclés. Avec des contributions de Zolé Weil, Anne-Marie Paillet, Baptiste Bohet, Ilana Rémy-Rénahi, Denis Poizat, Marina Davies et Claudine Ruimi.