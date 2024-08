Nice guys Tome 3 : Double clic

Le métier de l'agent Marshall Mitch Knox, c'est d'appréhender des fugitifs. Son attitude calme, distante et mesurée ainsi que sa beauté dévastatrice lui valent une réputation de bad boy, sur le terrain comme en dehors. Pendant qu'il est en voyage pour une mission, il se défoule dans un club de nuit connu de Dallas. Résoudre l'affaire qui le tourmente depuis des mois passe alors soudainement après découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le beau et timide blond assis seul au comptoir. Cody Turner grimpe les échelons au sein de la police d'Etat du Texas, bien déterminé à réussir son rêve : devenir Texas Ranger. En vacances forcées de deux semaines, il prévoit de se détendre et d'aider dans la ferme de sa famille. Mitch est la dernière distraction dont Cody a besoin, mais cet homme séduisant plein de tatouages qui lui vole sa casquette de base-ball en entrant dans le bar est trop difficile à ignorer. Alors que l'enquête de Mitch obtient une importance nationale, comment convaincra-t-il ce policier d'état sexy que lui donner une chance ne mettra pas en danger son plan de vie... surtout quand le mal qu'il traque ramène la haine directement sur le pas de leur porte, menaçant plus que leur carrière.