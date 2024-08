De Greynox à Farfiew

Dans un monde proche de l'Angleterre victorienne, mais où la magie est monnaie courante, la ville de Greynox sombre dans un brouillard épais, tandis que les villages côtiers attirent fantômes, pirates et diablotins fort sympathiques. Greynox : Julian Massey a toujours été chétif. Lorsque ses parents l'envoient se ressourcer dans la ville balnéaire d'Urchin Cove, il se retrouve coincé dans une minuscule cabane avec pour seule compagnie les habitants excentriques de la région. C'est alors qu'une tempête éclate et qu'il fait une découverte inattendue : un homme inconscient échoué sur la plage. Après avoir volé un trésor, Kit Archer est fait prisonnier par un pirate impitoyable, le capitaine Booth. Lorsqu'une tempête s'abat sur le bateau pirate, Kit parvient à s'échapper, non sans de graves blessures. Julian le soigne et leur amitié se transforme en désir. Mais le capitaine Booth reviendra, à la recherche de son trésor et de l'homme qui l'a volé. Dans un monde de dragons, de lutins et de sorciers, il faudra plus qu'un peu de magie pour que Julian et Kit trouvent un bonheur durable ensemble. Farview : Brisé par une expérience horrible, Oliver Webb fuit la ville embrumée de Greynox pour se rendre dans un paisible village de bord de mer et découvrir un héritage jusque-là inconnu : un cottage du nom de Farview. Il y découvre un ciel dégagé, des lutins amicaux et un charmant conteur nommé Felix Corbyn. Grâce aux contes de Felix, Oliver apprend des secrets surprenants sur l'histoire de sa famille et découvre ce que cela signifie vraiment d'être chez soi. Mais entre la malédiction de Felix, la maladie d'Oliver et une obligation à Greynox qui pèse lourd sur les épaules d'Oliver, il semblerait que même les sorciers ne pourront pas sauver la situation. Pourtant, comme le sait Felix, les histoires sont les plus belles vérités et la magie la plus puissante qu'il existe. Peut-être que trouver des mots justes pourrait leur offrir une chance de bonheur.