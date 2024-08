Dictionnaire insolite de Rome

Un mythe, un empire, une cité papale, une capitale. Peu de villes cumulent autant de rôles et d'histoire que Rome, fondée il y a plus de 2 700 ans. Prononcer son nom, c'est voir défiler les ruines et les pins altiers, les fontaines et les palais aux façades rosées, les mini-camions vespas et les décors en carton-pâte de Cinecittà. Mais il y a une vie au-delà du Colisée : la plage, le foot, la Garbatella. Un parler à part (le romanesco) et des personnalités bien trempées telles que Maria Montessori, Pier Paolo Pasolini ou encore Giuseppe Gioachino Belli. Un mille-feuille à explorer pour tenter de comprendre cette mégalopole éternellement insaisissable.