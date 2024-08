Deleuze. Une philosophie de la multiplicité

Pour Gilles Deleuze, " la philosophie c'est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts ", et toute philosophie requiert de produire un réseau de concepts original à partir de problèmes singuliers. Fidèle à cette définition, Deleuze a produit nombre de concepts inédits, tout autant qu'il a transformé le sens de concepts tirés d'autres philosophies pour les inscrire dans le sillage de sa création propre. Parmi eux, celui de multiplicité, qu'il instaure en principe de l'ontologie même : l'Etre est multiplicité, chacun des êtres est multiplicité. Il n'y a que des "différences de multiplicités, et la différence dans la multiplicité" , "que la variété de multiplicité, c'est-à-dire la différence". Cette logique de l'être se retrouve dans la philosophie elle-même : pour Deleuze, la philosophie n'est pas l'adéquation progressive des idées à l'Idée, mais l'expression de l'Idée en tant que multiplicité. Ainsi, la création de concepts est l'expression adéquate de la multiplicité intensive que le penseur enveloppe, et la fonction de cette création est d'en stimuler d'autres dans son sillage. Anna Longo est philosophe, directrice de programme au Collège international de philosophie et docteur en esthétique (Paris 1). Depuis sa thèse, elle explore les implications de la philosophie deleuzienne pour le présent.