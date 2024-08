Quelle place la philosophie, au sein de ses différents courants, a-t-elle réservé à l'animal ? Cette discipline, qui se définit historiquement comme " l'amour du savoir" , rend-elle justice à la richesse du monde animal ? Comment et où a-t-elle fixé la différence entre l'être humain et les autres animaux ? A-t-elle pris la mesure de la singularité des espèces animales, sur laquelle des disciplines nouvelles comme l'éthologie la renseignent ? Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences éthiques à tirer de notre savoir grandissant sur l'intelligence, les émotions, la sensibilité chez les animaux ? D'Aristote à la philosophie contemporaine, du rationalisme cartésien creusant l'écart entre l'homme et l'animal à la phénoménologie de l'existence animale qui tente d'en penser l'originalité, cet ouvrage propose un parcours de l'histoire de la philosophie vu sous le prisme de la question animale. Il s'articule autour de trois axes : "quels concepts ont fondé la différence entre l'être humain et les animaux ? " , " comment comprendre la complexité des diverses formes de vie animale ? " , "en quoi consiste l'éthique animale ? ", qui forment autant d'interrogations décisives, non seulement pour la philosophie mais également pour toute réflexion s'intéressant à la manière dont la dévalorisation de l'animalité a pu s'opérer et comment il est possible d'en repenser le statut. Alexandre Iagodkine, ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Lyon, agrégé de philosophie, est doctorant contractuel en philosophie à l'Université Bordeaux Montaigne.