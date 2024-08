Agrégation de Lettres Grammaire et stylistique. Etude grammaticale d'un texte de langue française postérieur à 1500, Edition 2025

Cet ouvrage propose à la fois une approche théorique et des modèles de sujets corrigés sur chacun des programmes de l'épreuve de français moderne de l'agrégation de Lettres 2025, du XVIe au XXe siècle. Chaque chapitre permet de se familiariser avec les spécificités grammaticales et stylistiques de la langue des auteurs et de se préparer aux épreuves écrites et/ou orales des agrégations de Lettres Modernes, Lettres Classiques et Grammaire, à travers des sujets complets et leurs variantes pour les différentes agrégations concernées. Il couvre ainsi de nombreuses questions de grammaire. Par la richesse et le sérieux de son contenu, par la variété des exercices corrigés et des questions traitées, cet ouvrage constitue une aide indispensable pour la préparation aux agrégations de Lettres, Modernes et Classiques, et de Grammaire.