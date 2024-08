La méditation de pleine conscience de A à Z

26 lettres de l'alphabet donnent naissance à 26 mots pour nous éclairer sur le vaste sujet de la méditation pleine conscience. L'auteur part du concept de la pleine conscience, présente ces mots dans un ordre très intuitif et les développe en leur consacrant un chapitre chacun pour former un tout qui revient à la discipline de la pleine conscience. Le lecteur est invité à plonger dans la pratique méditative avec des mots assemblés qui le guident vers l'apaisement de l'âme et vers l'alignement corps et esprit. Il apprend à libérer sa pensée de la préhension de son " moi " pour s'ouvrir à la réalité du moment. L'ouvrage s'adresse à tous les curieux qui souhaitent familiariser leur esprit avec les exercices de la méditation.