Né en 1899 et mort en 1980, Alfred Hitchcock est connu pour avoir réalisé plus d'une cinquantaine de films. Il demeure dans l'imaginaire collectif pour certaines scènes qui ont marqué le public : un meurtre sous une douche, un homme qui s'enfuit au milieu des champs poursuivi par un avion, deux individus qui se battent au sommet de la Statue de la Liberté ou un couple qui essaie d'échapper à des tueurs au milieu des têtes monumentales de présidents des Etats-Unis. Dans les années 1950, il s'est même transformé en animateur d'émission à la télévision pour le plus grand plaisir des amateurs de frissons... Pourtant, mis à part quelques rares anecdotes, racontées à de multiples reprises, le public ne connaît que peu de choses sur la vie privée de ce personnage apparemment familier. Le présent ouvrage remet en perspective l'oeuvre pour comprendre l'individu car, bien loin d'être un artiste solitaire, Hitch, comme il aimait se faire appeler, était aussi entouré et accompagné. Retracer sa carrière signifie multiplier les rencontres avec des scénaristes, des producteurs et des acteurs et actrices célèbres. Une rencontre demeure primordiale à l'issue de cette relecture : le réalisateur a à ses côtés une muse, une collaboratrice précieuse, une critique également, son épouse, Alma. Minutieux jusqu'à la folie, passionné jusqu'à l'excès, Hitchcock a laissé un héritage fascinant, qui, malgré une part sombre, demeure incontournable : en transmettant certains symboles, l'innocent injustement condamné, la blonde hitchcockienne, jusqu'au mot de suspense que l'on complète désormais par l'adjectif hitchcockien, ce réalisateur hors norme a su transformer ses plus grandes obsessions en autant de créations. Arnaud Coutant est professeur de droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Menant des recherches en droit constitutionnel et en histoire des idées politiques, il travaille également sur le rapprochement entre droit et culture, en s'intéressant à la présence d'éléments juridiques dans les romans, les films ou les séries télévisées. Il est l'auteur d'une biographie d'Agatha Christie, parue chez Ellipses en 2023.